Вибухи в Донецькій області — є загиблі і руйнування

У Донецькій області лунали вибухи — поліція повідомила про загиблих і поранених
У Донецькій області внаслідок російських обстрілів цивільного населення загинули три людини, дев'ять зазнали поранень. Загалом ворог завдав 2 806 ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Про це повідомили в Національній поліції у понеділок, 19 липня.
Удари ворога по Донецькій області
В поліції повідомили, що росіяни п’ять разів обстріляли Мирноград. Для цього вони застосували авіабомбу "КАБ-500" з модулем УМПК, РСЗВ "Смерч", артилерію та дрони. Один мирний мешканець загинув і один отримав поранення.
"По селу Розлив росіяни вдарили з РСЗВ "Торнадо-С" — вбили людину, ще одну поранили", — говориться у повідомленні.
Також складна ситуація в Торецьку, де зараз вирують пожежі, спровоковані обстрілами. Відомо про щонайменше одного загиблого і одного пораненого.
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