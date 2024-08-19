Бої у Курській області — ЗСУ показали, як розміновували область

Контрольований підрив російських мінних полів. Фото: скриншот

На початку наступу Збройних сил України у Курській області Росії, одними з перших на її територію зайшли бійці інженерних військ. Вони зуміли проробити проходи в інженерних загородженнях росіян.

Про це повідомило Командування сил підтримки ЗСУ у понеділок, 19 серпня.

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Інженерні війська в боях у Курській області

На початку українського наступу у Курській області, військові інженери приховано провели розвідку і одними з перших зайшли на територію Росії. Вони здійснили розмінування доріг, якими потім основні сили ЗСУ увійшли на територію області.

Інженерні війська Сил підтримки проробили проходи у інженерних загородженнях росіян на передньому краї. Таким чином вони дали змогу українським бійцям просунутися вглиб російської території.

"В бою і операції на Курщині інженерні війська Сил підтримки, як війська переднього краю, йдуть у бій разом з побратимами з інших видів і родів військ, виконують найбільш важкі завдання інженерного забезпечення, використовують різноманітну інженерну техніку та інженерні боєприпаси, завдають втрат противнику мінно-вибуховими загороженнями", — говориться у повідомленні Сил підтримки.