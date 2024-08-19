Бои в Курской области - ВСУ показали, как разминировали область

Контролируемый подрыв российских минных полей. Фото: скриншот

В начале наступления Вооруженных сил Украины в Курской области России одними из первых на ее территорию зашли бойцы инженерных войск. Они сумели проделать проходы в инженерных заграждениях россиян.

Об этом сообщило Командование сил поддержки ВСУ в понедельник, 19 августа.

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В начале украинского наступления в Курской области военные инженеры скрыто провели разведку и одними из первых зашли на территорию России. Они произвели разминирование дорог, по которым затем основные силы ВСУ вошли на территорию области.

Инженерные войска Сил поддержки проделали проходы в инженерных заграждениях россиян на переднем крае. Таким образом, они дали возможность украинским бойцам продвинуться вглубь российской территории.

"В бою и операции на Курщине инженерные войска Сил поддержки, как войска переднего края, идут в бой вместе с собратьями из других видов и родов войск, выполняют наиболее трудные задачи инженерного обеспечения, используют разнообразную инженерную технику и инженерные боеприпасы, наносят урон противнику минно-взрывными заграждениями", — говорится в сообщении Сил поддержки.