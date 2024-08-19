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Вторгнення ЗСУ на Курщину та російський наступ на Донеччині — в ISW оцінили перспективи

19 серпня 2024 09:03
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
В ISW оцінили перспективи українського вторгнення на Курщину та російського наступу на Донеччині
Український військовий. Фото: Reuters
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Українське вторгнення в Курську область, як і російські наступальні операції на сході України самі по собі не є вирішальними військовими операціями, які допоможуть виграти війну. Адже масштаб російсько-української війни не дає жодній зі сторін виграти її однією операцією.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Як російським, так і українським силам не вистачає можливостей для проведення окремих вирішальних виграшних операцій, і замість цього вони повинні проводити кілька послідовних операцій з обмеженими оперативними цілями, які далеко не досягають перемоги, але в сукупності можуть досягти стратегічних цілей, зазначають аналітики.

Вони вважають, що поки рано оцінювати наслідки та оперативне значення українського вторгнення в Росію та поточних російських наступальних зусиль на сході України. Більше того, значення цих операцій не виникатиме ізольовано, але вони матимуть значення, оскільки стосуватимуться серії наступних російських та українських кампаній.

Україна і Росія мають здатність створити глибокі оборонні позиції та резерви, які завадять будь-якій окремій кампанії досягнути стратегічних цілей війни до її кульмінації. Росія, на думку аналітиків, має достатньо бойової потужності, щоб прикрити свої кордони, якщо вона цього забажає, ціною досягнення інших цілей.

Росія та Україна зазвичай можуть створити оборонні позиції на деякій відстані в тилу та достатньо стабілізувати лінію фронту навіть у разі успішного проникнення.

"Отже, ефективний дизайн української та російської кампанії потребує продуманості та планування кількох послідовних операцій, кожна з яких визначає умови для наступної операції", — йдеться у звіті.

Жодна зі сторін, вважають його автори, не може проводити послідовні операції без перерви. Водночас оперативні паузи або зниження оперативного темпу дають іншій воюючій стороні можливість змагатися та перехопити ініціативу.

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