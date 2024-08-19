Згідно з даними західних аналітиків ЗСУ атакують в шести напрямках у Курській області

ЗСУ продовжують просуватись на Курщині — атакують на шести напрямках
Сили оборони України продовжують свою операцію у Курській області на території Росії. Західні військові аналітики фіксують основні напрямки просувань українських військових.
Черговий аналітичний звіт 18 серпня, у неділю опублікував американського Інституту вивчення війни (ISW).
На яких напрямках зараз атакують ЗСУ
Згідно з цим звітом росіяни намагаються завдавати своїх ударів по українській бронетехніці, а це значить, що ЗСУ просуваються. Особливо це помітно в напрямку Мартинівці, що на півночі від Суджі.
Також російські так звані військкори повідомляли, що Сили оборони України захопили Троїцьке та просунулися до Семенівки.
Згідно з даними аналітиків, що ґрунтуються також на звітах Міноборони РФ українські війська атакували:
- на околицях Коренево;
- на південний захід від Коренево біля Комарівки;
- на схід від Коренево біля Ольгівки;
- на північний схід від Коренево біля Олексіївського, Сафонівки, Кромських Биків, Каучука та Шептухівки;
- на північ від Суджі в районі Черкаського Порічного та Руського Порічного;
- на південний схід від Суджі в районі Озерки, Гірі та Борки.
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