Згідно з даними західних аналітиків ЗСУ атакують в шести напрямках у Курській області

Бійці ЗСУ топчуться по гербу РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують свою операцію у Курській області на території Росії. Західні військові аналітики фіксують основні напрямки просувань українських військових.

Черговий аналітичний звіт 18 серпня, у неділю опублікував американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Згідно з цим звітом росіяни намагаються завдавати своїх ударів по українській бронетехніці, а це значить, що ЗСУ просуваються. Особливо це помітно в напрямку Мартинівці, що на півночі від Суджі.

Мапа дій ЗСУ в Курській області. Фото: ISW

Також російські так звані військкори повідомляли, що Сили оборони України захопили Троїцьке та просунулися до Семенівки.

Згідно з даними аналітиків, що ґрунтуються також на звітах Міноборони РФ українські війська атакували: