Наступ ЗСУ на Курщині — Кремль тисне на російських мілблогерів

Кремль у Москві. Фото ілюстративне: росЗМІ

Через прорив Збройних сил України у Курській області Росії Кремль продовжує вносити в чорний список російських воєнних блогерів та політичних оглядачів. Це зумовлено необхідністю приховати від суспільства невдачі загарбників на власній території.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Під час першої зустрічі новопризначеного міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова та російських воєнних блогерів 10 червня були присутні члени Адміністрації президента Володимира Путіна. Аналітики ISW переконані, що це перший показник розширення контролю над усією російською медіаінфраструктурою.

"Очевидна консолідація Адміністрацією президента двох окремих інформаційних механізмів — внутрішньої пропагандистської машини, спрямованої на забезпечення політичної стабільності в Росії, та зовнішніх механізмів інформаційної війни — є небезпечним кроком для Путіна в період інформаційної війни, оскільки спрощені системи контролю за ЗМІ є небезпечними", — йдеться в повідомленні.

При цьому перший заступник глави адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко активно розширює контроль адміністрації над російським інформаційним простором і політикою, принаймні після заколоту ПВК "Вагнер" у червні 2023 року.

В ISW також переконані, що російська влада, скоріш за все, намагається якнайшвидше створити новий інформаційний простір, який переважно містить джерела, пов’язані з Кремлем. Крім того, російський уряд продовжує вносити в чорний список російських воєнних блогерів, політичних оглядачів та інших експертів. Такі дії є відповіддю на українське вторгнення в Курську область.