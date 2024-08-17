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В МЗС відреагували на заяви Росії про плани України вдарити по Курській та Запорізькій АЕС

17 серпня 2024 07:55
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Росія звинуватила Україну в підготовці до ударів по АЕС — в МЗС відреагували
Російський окупант на Запорізькій АЕС. Фото: REUTERS
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував заяви Росії про нібито плани України завдати удару по Курській та Запорізькій атомним електростанціям. За його словами, "Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії".

Про це повідомляє МЗС у Telegram у п'ятницю, 16 серпня.

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"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню", — зазначив Тихий.

Він наголосив, що Україна є відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх здобувати. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося", — додав речник МЗС.

Росія звинувачує Україну в підготовці до ударів по АЕС - реакція МЗС України
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "МЗС України"

Що передувало 

Нагадаємо, що ввечері в п'ятницю, 16 серпня, російські пропагандисти заявили, що Україна нібито планує завдати ударів по Курській та Запорізькій АЕС за допомогою радіоактивних боєголовок. Щобільше, російський військкор зазначив, що ЗСУ "готують вибух брудної ядерної бомби". 

Натомість керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що Росія таким чином може готувати ядерну провокацію. Це пов'язано з тим, що у ворога не спрацював план звинуватити Україну у тероризмі.

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