Росія звинуватила Україну в підготовці до ударів по АЕС — в МЗС відреагували

Російський окупант на Запорізькій АЕС. Фото: REUTERS

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував заяви Росії про нібито плани України завдати удару по Курській та Запорізькій атомним електростанціям. За його словами, "Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії".

Про це повідомляє МЗС у Telegram у п'ятницю, 16 серпня.

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"Ми спостерігаємо черговий сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати "брудні бомби" або атакувати атомні електростанції. Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню", — зазначив Тихий.

Він наголосив, що Україна є відданим членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх здобувати. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося", — додав речник МЗС.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "МЗС України"

Що передувало

Нагадаємо, що ввечері в п'ятницю, 16 серпня, російські пропагандисти заявили, що Україна нібито планує завдати ударів по Курській та Запорізькій АЕС за допомогою радіоактивних боєголовок. Щобільше, російський військкор зазначив, що ЗСУ "готують вибух брудної ядерної бомби".

Натомість керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що Росія таким чином може готувати ядерну провокацію. Це пов'язано з тим, що у ворога не спрацював план звинуватити Україну у тероризмі.