Россия обвинила Украину в подготовке к ударам по АЭС — в МИД отреагировали

Российский оккупант на Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий опроверг заявления России о якобы планах Украины нанести удар по Курской и Запорожской атомным электростанциям. По его словам, "Украина не имеет ни намерения, ни возможности совершать какие-либо подобные действия".

Об этом сообщает МИД в Telegram в пятницу, 16 августа.

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"Мы наблюдаем очередной всплеск сумасшедшей российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные электростанции. Официально опровергаем эти ложные сообщения. В Украины нет ни намерений, ни возможности совершать какие-либо подобные действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь", — отметил Тихий.

Он подчеркнул, что Украина является преданным членом Договора о нераспространении ядерного оружия.

"У нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их добывать. Когда Россия впервые распространила эту чушь в 2022 году, мы пригласили миссию МАГАТЭ, которая полностью опровергла эту ложь. С тех пор ничего не изменилось", — добавил спикер МИД.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "МИД Украины"

Что предшествовало

Напомним, что вечером в пятницу, 16 августа, российские пропагандисты заявили, что Украина якобы планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС с помощью радиоактивных боеголовок. Более того, российский военкор отметил, что ВСУ "готовят взрыв грязной ядерной бомбы".

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко предупредил, что Россия таким образом может готовить ядерную провокацию. Это связано с тем, что у неприятеля не сработал план обвинить Украину в терроризме.