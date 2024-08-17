Коваленко попередив про можливу ядерну провокацію Росії

Андрій Коваленко. Фото: Instagram

Країна-агресор Російська Федерація може готувати ядерну провокацію. Це пов'язано з тим, що у ворога не спрацював план звинуватити Україну у тероризмі.

Про це, 16 серпня, повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram.

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Що кажуть в ЦПД

"В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про "брудну бомбу" і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт", — написав керівник ЦПД.

Такою була реакція Коваленка на сьогоднішню заяву так званого "Управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації (УВС ВЦА) Харківської області".

Зокрема, у псевдо утворенні сказали, що Київ нібито планує завдати удари по Курській та Запорізькій АЕС, щоб звинуватити Росію в провокації.

Провокації росіян

Нагадаємо, що у неділю ввечері, 11 серпня, окупанти влаштували пожежу в градирні Запорізькій АЕС. За даними "Енергоатому", причиною стала недбалість російських військ або ж їхній умисний підпал шин у градирні станції.

У свою чергу російська сторона заявляла про "ймовірну атаку безпілотника" з боку ЗСУ.

Експерти МАГАТЕ заявили, що бачили темний дим після вибухів. Однак станом на зараз спеціалісти досі не змогли зробити остаточні висновки щодо причин загоряння на окупованій ЗАЕС. Причиною є те, що ворог не допускає їх до середини градирні.