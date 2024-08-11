Зеленський прокоментував пожежу біля ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські окупанти у неділю увечері, 11 серпня, підпалили шини поблизу Запорізької атомної електростанції. Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову провокацію ворога на ядерному об'єкті.

Про це український лідер написав у Telegram.

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"Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Наразі показники щодо радіації в нормі", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Оскільки з першого дня захоплення ЗАЕС Росія використовує її лише для шантажу України, Європи та світу.

"Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", — додав президент.