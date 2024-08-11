Зеленский прокомментировал пожар возле ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские оккупанты в воскресенье вечером, 11 августа, подожгли шины возле Запорожской атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередную провокацию противника на ядерном объекте.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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"Энергодар. Фиксируем из Никополя, что российские кафиры устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Сейчас показатели радиации в норме", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не и не может быть. Поскольку с первого дня захвата ЗАЭС Россия использует ее только для шантажа Украины, Европы и мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", — добавил президент.