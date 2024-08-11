Для Украины первоочередным является усиление воздушного щита

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 августа, заявил, что главным нашим приоритетом остается усиление противовоздушной обороны. В то же время, он призвал партнеров помочь с этим и предоставить больше соответствующих средств.

Об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения.

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Защита украинского неба

"Нашим приоритетом остается максимальное усиление украинского воздушного щита. Нашей ПВО, нашей боевой авиации", — сказал он.

Зеленский отметил, что каждую ночь и каждый день в течение полномасштабной войны украинцы страдают от российских ударов. Многое уже было сделано для защиты, но еще не все, что необходимо. Поэтому работа с партнерами по предоставлению большего количества систем ПВО не прекращается. В то же время обсуждается проведение более качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба.

"И, конечно, один из ключевых элементов воздушного щита любого государства — это боевая авиация. На всех уровнях мы и дальше должны продолжать говорить партнерам, что нужно для закрытия украинского неба: закрытия от "шахедов" и от ракет. В том числе от северокорейских ракет", — добавил украинский лидер.

Также по словам Зеленского, за минувшую ночь силы ПВО уничтожили более 50 "шахедов" и четыре баллистические ракеты, которые Россия запустила из Воронежской области. Одна из северокорейских ракет убила отца и сына в Киевской области.

"Наши эксперты установили, какая это ракета и из какого района ее запустили — будет ответ", — подчеркнул он.