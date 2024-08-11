Из-за Краматорского обстрела 11 августа ранены восемь человек

Обстрел Краматорска — в ОВА назвали окончательное количество раненых
Российские захватчики в воскресенье, 11 августа, обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате атаки были ранены восемь человек, одного из них направили на лечение в Днепр.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.
Обстрел Краматорска 11 августа
"Восемь человек ранены — такие окончательные последствия утреннего обстрела Краматорска", — говорится в сообщении.
Пострадавшие — это местные жители в возрасте от 42 до 77 лет. Один из них был направлен на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь на Донеччине, остальные — не нуждаются в госпитализации.
Как известно, сегодня около 6:30 россияне обстреляли Краматорск из "Смерчей": повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, пять коммунальных предприятий, семь частных предприятий и объект инфраструктуры.
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