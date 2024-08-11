Из-за Краматорского обстрела 11 августа ранены восемь человек

Последствия обстрелов. Фото: Донецкая ОВА

Российские захватчики в воскресенье, 11 августа, обстреляли город Краматорск Донецкой области. В результате атаки были ранены восемь человек, одного из них направили на лечение в Днепр.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

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"Восемь человек ранены — такие окончательные последствия утреннего обстрела Краматорска", — говорится в сообщении.

Пострадавшие — это местные жители в возрасте от 42 до 77 лет. Один из них был направлен на лечение в Днепр, двое получают профессиональную помощь на Донеччине, остальные — не нуждаются в госпитализации.

Как известно, сегодня около 6:30 россияне обстреляли Краматорск из "Смерчей": повреждены 42 частных дома, 19 многоэтажек, пять коммунальных предприятий, семь частных предприятий и объект инфраструктуры.