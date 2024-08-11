Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріл Краматорська — в ОВА назвали остаточну кількість поранених arrow

Обстріл Краматорська — в ОВА назвали остаточну кількість поранених

11 серпня 2024 19:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Через обстріл Краматорська 11 серпня поранено вісім людей
Наслідки обстрілу. Фото: Донецька ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські загарбники у неділю, 11 серпня, обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки було поранено вісім людей, одного з них направили на лікування до Дніпра.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Краматорська 11 серпня

"Вісім людей поранено — такі остаточні наслідки ранкового обстрілу Краматорська", — йдеться у повідомленні.

Постраждалі — це місцеві мешканці віком від 42 до 77 років. Один із них був направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта — не потребує ушпиталення.

Як відомо, сьогодні близько 6:30 росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів": пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, п'ять комунальних підприємств, сім приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.

null
Скриншот допису Філашкіна

Також важливі новини дня по темі:

Донецька область обстріли окупанти Краматорськ війна в Україні атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:04 Синоптики заявили про повернення спеки в Україну — де чекати найвищих температур наступного тижня

19:45 На Херсонщині весь день лунали вибухи — дев'ятеро поранених

19:39 В Одесі пролунав потужний вибух

19:31 Мчедлідзе назвав несподівану причину поразки у "бронзовому фіналі"

19:05 Обстріл Краматорська — в ОВА назвали остаточну кількість поранених

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

18:54 Укрзалізниця створила спецрезерв квитків для військових

18:50 Американки обіграли Францію у баскетбольному фіналі, США випередили Китай у медальному заліку

18:43 Німецький військовий заявив про необхідність готуватися до війни з Росією

18:33 В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

20:04 Синоптики заявили про повернення спеки в Україну — де чекати найвищих температур наступного тижня

19:45 На Херсонщині весь день лунали вибухи — дев'ятеро поранених

19:39 В Одесі пролунав потужний вибух

19:31 Мчедлідзе назвав несподівану причину поразки у "бронзовому фіналі"

19:05 Обстріл Краматорська — в ОВА назвали остаточну кількість поранених

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

18:54 Укрзалізниця створила спецрезерв квитків для військових

18:50 Американки обіграли Францію у баскетбольному фіналі, США випередили Китай у медальному заліку

18:43 Німецький військовий заявив про необхідність готуватися до війни з Росією

18:33 В Одесі відремонтують ліфти — скільки грошей готові витратити

18:15 На Київщині сталася пожежа в багатоквартирному будинку — власник помешкання отримав опіки

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

17:22 Експолонений військовий відповів, чому росіяни застосовують тортури проти українців

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови