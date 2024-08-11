Через обстріл Краматорська 11 серпня поранено вісім людей

Наслідки обстрілу. Фото: Донецька ОВА

Російські загарбники у неділю, 11 серпня, обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Внаслідок атаки було поранено вісім людей, одного з них направили на лікування до Дніпра.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

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"Вісім людей поранено — такі остаточні наслідки ранкового обстрілу Краматорська", — йдеться у повідомленні.

Постраждалі — це місцеві мешканці віком від 42 до 77 років. Один із них був направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу на Донеччині, решта — не потребує ушпиталення.

Як відомо, сьогодні близько 6:30 росіяни обстріляли Краматорськ зі "Смерчів": пошкоджені 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, п'ять комунальних підприємств, сім приватних підприємств і об'єкт інфраструктури.