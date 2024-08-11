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У Костянтинівці ідентифікували всіх жертв ракетного удару — які остаточні дані

11 серпня 2024 12:01
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Обстріл Костянтинівки 9 серпня — ідентифікацію загиблих закінчено
Працівники ДСНС розбирають завали в Костянтинівці. Фото: Telegram Ігоря Клименка
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Судмедексперти та прокурори завершили ідентифікацію всіх загиблих внаслідок російського ракетного удару по Костянтинівці в Донецькій області. За отриманими даними, загинуло 14 осіб.

Про це розповіли в Донецькій обласній прокуратурі у неділю, 11 серпня. 

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Як заявили в прокуратурі,  в результаті російського удару загинуло 14 людей, в тому числі троє дівчаток 9, 11 та 16 років. 

Також там додали, що поранення різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.

вибухи в костянтинівці 9 серпня
Скриншот заяви Донецької облпрокуратури

Ракетний удар по Костянтинівці 9 серпня — що відомо

Нагадаємо, вранці 9 серпня росіяни вдарили по супермаркету та відділенню "Нової пошти" у Костянтинівці. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що ворог вдарив авіаракетою Х-38. Також через ворожий удар було зруйновано міське відділення "Нової пошти".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Росія відповідатиме за цей терор". У суботу, 10 серпня, рятувальники ДСНС завершили розбір завалів на місці ворожої атаки: як стало відомо, внаслідок російського удару четверо людей загинуло, ще 44 отримали травми. 

смерть ДСНС Україна Донецька область прокуратура війна в Україні загиблі

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