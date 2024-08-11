Обстріл Костянтинівки 9 серпня — ідентифікацію загиблих закінчено

Працівники ДСНС розбирають завали в Костянтинівці. Фото: Telegram Ігоря Клименка

Судмедексперти та прокурори завершили ідентифікацію всіх загиблих внаслідок російського ракетного удару по Костянтинівці в Донецькій області. За отриманими даними, загинуло 14 осіб.

Про це розповіли в Донецькій обласній прокуратурі у неділю, 11 серпня.

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Ідентифікацію загиблих у Костянтинівці завершено

Як заявили в прокуратурі, в результаті російського удару загинуло 14 людей, в тому числі троє дівчаток 9, 11 та 16 років.

Також там додали, що поранення різного ступеня тяжкості отримали 44 людини.

Скриншот заяви Донецької облпрокуратури

Ракетний удар по Костянтинівці 9 серпня — що відомо

Нагадаємо, вранці 9 серпня росіяни вдарили по супермаркету та відділенню "Нової пошти" у Костянтинівці. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що ворог вдарив авіаракетою Х-38. Також через ворожий удар було зруйновано міське відділення "Нової пошти".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "Росія відповідатиме за цей терор". У суботу, 10 серпня, рятувальники ДСНС завершили розбір завалів на місці ворожої атаки: як стало відомо, внаслідок російського удару четверо людей загинуло, ще 44 отримали травми.