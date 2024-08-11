Обстрел Константиновки 9 августа — идентификация погибших закончена

Работники ГСЧС разбирают завалы в Константиновке. Фото: Telegram Игоря Клименко

Судмедэксперты и прокуроры завершили идентификацию всех погибших в результате российского ракетного удара по Константиновке в Донецкой области. По полученным данным, погибли 14 человек.

Об этом рассказали в Донецкой областной прокуратуре в воскресенье, 11 августа.

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Идентификация погибших в Константиновке завершена

Как заявили в прокуратуре, в результате российского удара погибли 14 человек, в том числе три девочки 9, 11 и 16 лет.

Также там добавили, что ранения разной степени тяжести получили 44 человека.

Скриншот заявления Донецкой облпрокуратуры

Ракетный удар по Константиновке 9 августа — что известно

Напомним, утром 9 августа россияне ударили по супермаркету и отделению "Новой почты" в Константиновке. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что враг ударил авиаракетой Х-38. Также из-за вражеского удара было разрушено городское отделение "Новой почты".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Россия ответит за этот террор". В субботу, 10 августа, спасатели ГСЧС завершили разбор завалов на месте вражеской атаки: как стало известно, в результате российского удара четверо человек погибло, еще 44 получили ранения.