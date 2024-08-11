Для України першочерговим є посилення повітряного щита

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 11 серпня, заявив, що головним нашим пріоритетом залишається посилення протиповітряної оборони. Водночас він закликав партнерів допомогти з цим та надати більше відповідних засобів.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

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Захист українського неба

"Нашим пріоритетом залишається максимальне посилення українського повітряного щита. Нашої ППО, нашої бойової авіації", — сказав він.

Зеленський зазначив, що щоночі й щодня протягом повномасштабної війни українці страждають від російських ударів. Багато вже було зроблено для захисту, але ще не все, що необхідно. Тому робота з партнерами щодо надання більшої кількості систем ППО не припиняється. Водночас обговорюється проведення якіснішої підготовки й забезпечення всіх підрозділів захисників неба.

"І, звичайно, один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави — це бойова авіація. На всіх рівнях ми маємо й надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба: закриття від "шахедів" та від ракет. У тому числі від північнокорейських ракет", — додав український лідер.

Також за словами Зеленського, за минулу ніч сили ППО знищили понад 50 "шахедів" та чотири балістичні ракети, які Росія запустила з Воронезької області. Одна з північнокорейських ракет вбила батька та сина на Київщині.

"Наші експерти встановили, яка це ракета і з якого району її запустили — буде відповідь", — наголосив він.