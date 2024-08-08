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Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом

8 серпня 2024 11:32
Катерина Османська - Редактор
День військ зв'язку — Зеленський і Сирський привітали бійців
Олександр Сирський та Володимир Зеленський. Фото: ОП
Катерина Османська - Редактор

У четвер, 8 серпня, в Україні відзначають День військ зв'язку. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський та президент Володимир Зеленський привітали військових із професійним святом та подякували за наполегливу роботу.

Відповідні привітання Сирський та Зеленський опублікували у своєму Telegram. 

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Вітання Зеленського

Президент наголосив, що надійний та якісний зв’язок — це також захист життя та успіх наших військових у бою. Глава держави також показав фото українських зв'язків та подякував за службу.

  • Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом - фото 1
    Українські зв'язківці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом - фото 2
    Українські зв'язківці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом - фото 3
    Українські зв'язківці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом - фото 4
    Українські зв'язківці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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"Я дякую нашим воїнам-зв’язківцям за фаховість. Ваша робота допомагає забезпечувати якісну комунікацію, а з нею — і важливі результати для України", — висловив вдячність Зеленський. 

День військ зв'язку 8 серпня
Скриншот допису Зеленського

Привітання від Сирського

Своєю чергою Головнокомандувач сказав, що зв’язок — це очі та слух війська. Він наголосив, що без зв’язку навіть наймогутніша армія стає паралізованою, тому, робота зв'язківців надзвичайно важлива.

"Сьогодні Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України — це сучасний, професійний і технологічний рід військ. Важливо й надалі активно переозброювати наші війська зв’язку та нарощувати їхнє забезпечення новітнім обладнанням, зокрема і натівського зразка", — йдеться у повідомленні. 

Також Сирський подякував воїнам-зв'язківцям, ветеранам та вшанував пам'ять загиблих бійців. 

День військ зв'язку 8 серпня
Скриншот допису Сирського

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