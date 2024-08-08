День військ зв'язку — Зеленський і Сирський привітали бійців

Сирський та Зеленський привітали військових-зв'язківців з професійним святом
У четвер, 8 серпня, в Україні відзначають День військ зв'язку. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський та президент Володимир Зеленський привітали військових із професійним святом та подякували за наполегливу роботу.
Відповідні привітання Сирський та Зеленський опублікували у своєму Telegram.
Вітання Зеленського
Президент наголосив, що надійний та якісний зв’язок — це також захист життя та успіх наших військових у бою. Глава держави також показав фото українських зв'язків та подякував за службу.
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Українські зв'язківці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Українські зв'язківці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Українські зв'язківці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Українські зв'язківці. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
"Я дякую нашим воїнам-зв’язківцям за фаховість. Ваша робота допомагає забезпечувати якісну комунікацію, а з нею — і важливі результати для України", — висловив вдячність Зеленський.
Привітання від Сирського
Своєю чергою Головнокомандувач сказав, що зв’язок — це очі та слух війська. Він наголосив, що без зв’язку навіть наймогутніша армія стає паралізованою, тому, робота зв'язківців надзвичайно важлива.
"Сьогодні Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України — це сучасний, професійний і технологічний рід військ. Важливо й надалі активно переозброювати наші війська зв’язку та нарощувати їхнє забезпечення новітнім обладнанням, зокрема і натівського зразка", — йдеться у повідомленні.
Також Сирський подякував воїнам-зв'язківцям, ветеранам та вшанував пам'ять загиблих бійців.
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