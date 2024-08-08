День войск связи — Зеленский и Сырский поздравили бойцов

Сырский и Зеленский поздравили военных-связистов с профессиональным праздником
В четверг, 8 августа, в Украине отмечают День войск связи. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский и президент Владимир Зеленский поздравили военных с профессиональным праздником и поблагодарили за упорную работу.
Ответные поздравления Сырский и Зеленский опубликовали в своем Telegram.
Поздравление Зеленского
Президент подчеркнул, что надежная и качественная связь –— это также защита жизни и успех наших военных в бою. Глава государства также показал фото украинских связистов и поблагодарил за службу.
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Украинские связисты. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Украинские связисты. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Украинские связисты. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Украинские связисты. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
"Я благодарю наших воинов-связистов за профессионализм. Ваша работа помогает обеспечивать качественную коммуникацию, а с ней — и важные результаты для Украины", — выразил благодарность Зеленский.
Поздравление от Сырского
В свою очередь Главнокомандующий сказал, что связь — это глаза и слух войска. Он подчеркнул, что без связи даже самая могущественная армия становится парализованной, поэтому работа связистов чрезвычайно важна.
"Сегодня Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины — это современный, профессиональный и технологический род войск. Важно и дальше активно перевооружать наши войска связи и наращивать их обеспечение новейшим оборудованием, в том числе и натовского образца", — говорится в сообщении.
Также Сырский поблагодарил воинов-связистов, ветеранов и почтил память погибших бойцов.
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