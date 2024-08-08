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Сырский и Зеленский поздравили военных-связистов с профессиональным праздником

8 августа 2024 11:32
Катерина Османская - Редактор
День войск связи — Зеленский и Сырский поздравили бойцов
Александр Сырский и Владимир Зеленский. Фото: ОП
Катерина Османская - Редактор

В четверг, 8 августа, в Украине отмечают День войск связи. Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский и президент Владимир Зеленский поздравили военных с профессиональным праздником и поблагодарили за упорную работу.

Ответные поздравления Сырский и Зеленский опубликовали в своем Telegram. 

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Поздравление Зеленского

Президент подчеркнул, что надежная и качественная связь –— это также защита жизни и успех наших военных в бою. Глава государства также показал фото украинских связистов и поблагодарил за службу.

  • Сырский и Зеленский поздравили военных-связистов с профессиональным праздником - фото 1
    Украинские связисты. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Сырский и Зеленский поздравили военных-связистов с профессиональным праздником - фото 2
    Украинские связисты. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Сырский и Зеленский поздравили военных-связистов с профессиональным праздником - фото 3
    Украинские связисты. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Сырский и Зеленский поздравили военных-связистов с профессиональным праздником - фото 4
    Украинские связисты. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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"Я благодарю наших воинов-связистов за профессионализм. Ваша работа помогает обеспечивать качественную коммуникацию, а с ней — и важные результаты для Украины", — выразил благодарность Зеленский.

День войск связи 8 августа
Скриншот сообщения Зеленского

Поздравление от Сырского

В свою очередь Главнокомандующий сказал, что связь — это глаза и слух войска. Он подчеркнул, что без связи даже самая могущественная армия становится парализованной, поэтому работа связистов чрезвычайно важна.

"Сегодня Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины — это современный, профессиональный и технологический род войск. Важно и дальше активно перевооружать наши войска связи и наращивать их обеспечение новейшим оборудованием, в том числе и натовского образца", — говорится в сообщении.

Также Сырский поблагодарил воинов-связистов, ветеранов и почтил память погибших бойцов.

День войск связи 8 августа
Скриншот сообщения Сырского

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