Россияне спровоцировали пожар возле ЗАЭС 11 августа

Россияне совершили очередную провокацию возле ЗАЭС — там начался пожар
Российские оккупанты в воскресенье вечером, 11 августа, прибегли к очередной провокации вблизи Запорожской атомной электростанции. В результате их действий там начался пожар.
Об этом пишет глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram.
Пожар возле ЗАЭС 11 августа
По неофициальной информации от украинцев с левого берега, россияне подожгли в градирнях автомобильные шины в большом количестве.
"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища", — отметил Евтушенко.
Он отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Глава РВА призвал граждан успокоиться и не волноваться.
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