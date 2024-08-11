ГПСУ ударили по позициям оккупантов в Серебрянском лесу в Луганской области

Российские оккупанты. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российские захватчики на нашей земле и уничтожать их военную технику. Так, пограничники "охотились" на группу оккупантов в Серебрянском лесу.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 11 августа.

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Так, беспилотники украинских пограничников "Помсты" активно охотятся за вражеской пехотой.

На этот раз защитники с помощью сбросов с дронов повредили позиции оккупантов в Серебрянском лесу, ранив троих из них.