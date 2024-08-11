ДПСУ вдарили по позиціях окупантів у Серебрянському лісі на Луганщині

Російські окупанти. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі та знищувати їхню військову техніку. Так, прикордонники "вполювали" групу окупантів у Серебрянському лісі.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 11 серпня.

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Так, безпілотники українських прикордонників "Помсти" активно полюють на ворожу піхоту.

Цього разу захисники за допомогою скидів з дронів пошкодили позиції окупантів у Серебрянському лісі, поранивши трьох із них.