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Прикордонники Помсти вдарили по окупантах у Серебрянському лісі — троє поранено

11 серпня 2024 21:32
Євгенія Брюховецька - редактор
ДПСУ вдарили по позиціях окупантів у Серебрянському лісі на Луганщині
Російські окупанти. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі та знищувати їхню військову техніку. Так, прикордонники "вполювали" групу окупантів у Серебрянському лісі. 

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 11 серпня.

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Так, безпілотники українських прикордонників "Помсти" активно полюють на ворожу піхоту. 

Цього разу захисники за допомогою скидів з дронів пошкодили позиції окупантів у Серебрянському лісі, поранивши трьох із них.

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Скриншот допису ДПСУ

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