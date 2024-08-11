Росіяни спровокували пожежу біля ЗАЕС 11 серпня

Росіяни здійснили чергову провокацію біля ЗАЕС — там розпочалася пожежа
11 серпня 2024 21:48
Пожежа біля ЗАЕС. Фото: Telegram/Євген Євтушенко
Російські окупанти у неділю увечері, 11 серпня, вдалися до чергової провокації поблизу Запорізької атомної електростанції. Внаслідок їй дій там розпочалася пожежа.
Про це пише голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram.
Читайте також:
Пожежа біля ЗАЕС 11 серпня
За неофіційною інформацією від українців з лівого берега, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.
"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", — зазначив Євтушенко.
Він зауважив, що наразі ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Голова РВА закликав громадян заспокоїтися та не хвилюватися.
Читайте Новини.LIVE!