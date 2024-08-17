Росіяни обезголовили воїна ЗСУ — Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН

Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

У п'ятницю, 16 серпня, в соцмережах з'явилося відео, на якому росіяни показують відрізану голову нібито українського військового. Україна вже відреагувала на це.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

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Як відреагувала Україна

Омбудсмен написав, що вже звернувся до ООН та МКЧХ щодо чергового акту порушення міжнародного гуманітарного права російською стороною.

Крім того, він зауважив, що такі відео ворог використовує для того, щоб залякати та деморалізувати українців.

"Однак це тільки стверджує нас у прагненні притягнути кожного, хто вчиняє такі нелюдські звірства, до неминучої відповідальності", — наголосив Лубінець.

Жорстоке поводження росіян з українськими полоненими

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли військові РФ жорстоко поводяться з полоненими українцями.

Зокрема, на початку серпня у мережі також з'явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Тоді Дмитро Лубінець також звернувся до ООН та МКЧХ, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку РФ. Крім того, він звернувся до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого та факт злочину.

У червні ГУР МО України ідентифікувало росіян, які розстріляли чотирьох полонених біля Роботиного.

Всього, з початку повномасштабної війни, правоохоронні органи України зафіксували понад 60 випадків страт українських солдат російськими загарбниками.