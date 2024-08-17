Россияне обезглавили воина ВСУ — Лубинец обратился в МККК и ООН

Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

В пятницу, 16 августа, в соцсетях появилось видео, на котором россияне показывают отрезанную голову якобы украинского военного. Украина уже отреагировала на это.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

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Омбудсмен написал, что уже обратился в ООН и МККК по поводу очередного акта нарушения международного гуманитарного права российской стороной.

Кроме того, он отметил, что такие видео враг использует для того, чтобы запугать и деморализовать украинцев.

"Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности", — подчеркнул Лубинец.

Жестокое обращение россиян с украинскими пленными

Отметим, что это уже не первый случай, когда военные РФ жестоко обращаются с пленными украинцами.

В частности, в начале августа в сети также появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Тогда Дмитрий Лубинец также обратился к ООН и МККК, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны РФ. Кроме того, он обратился в украинские правоохранительные органы, чтобы они проверили личность убитого и факт преступления.

В июне ГУР МО Украины идентифицировало россиян, расстрелявших четырех пленных возле Работиного.

Всего с начала полномасштабной войны правоохранительные органы Украины зафиксировали более 60 случаев казней украинских солдат российскими захватчиками.