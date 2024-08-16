Хто буде проводити роботу щодо повернення українських полонених з Росії

Повернені українські полонені. Ілюстративне фото: Координаційний штаб

Україна розширила переговорну групу стосовно обміну полоненими. Тепер щодо повернення людей із Росією буде спілкуватися не лише ГУР та омбудсмен, а й МВС, СБУ та ЗСУ.

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час спільного брифінгу.

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Малюк зауважив, що Сили оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду за рахунок взяття в полон військовослужбовців Росії на полі бою. Оскільки повернення українських оборонців — це надпріоритетне завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським.



За словами голови СБУ, Україна розширила переговорну групу, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою обмінів. Зокрема, до неї входитимуть представники СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, СЗР та омбудсмена.



"Я впевнений, що саме такий варіант дасть можливість поєднати наші зусилля і більш ефективно виборювати кожного оборонця України, щоб повертати їх додому", — наголосив Малюк.



Він уточнив, що це стосується організації обмінів не лише щодо військовослужбовців, а й цивільних громадян.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ