Кто будет проводить работу по возвращению украинских пленных из России

Украина расширила переговорную группу по обмену пленными с Россией — кто вошел
Украина расширила переговорную группу по обмену пленными. Теперь о возвращении людей с Россией будет общаться не только ГУР и омбудсмен, но и МВД, СБУ и ВСУ.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время совместного брифинга.
Обмен пленными с Россией
Малюк отметил, что Силы обороны активно работают над пополнением обменного фонда за счет пленения военнослужащих России на поле боя. Поскольку возвращение украинских защитников — это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским.
По словам главы СБУ, Украина расширила переговорную группу, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. В частности, в нее будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.
"Я уверен, что именно такой вариант позволит соединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой", — подчеркнул Малюк.
Он уточнил, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских граждан.
Читайте Новини.LIVE!