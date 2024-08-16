Кто будет проводить работу по возвращению украинских пленных из России

Возвращены украинские пленные. Иллюстративное фото: Координационный штаб

Украина расширила переговорную группу по обмену пленными. Теперь о возвращении людей с Россией будет общаться не только ГУР и омбудсмен, но и МВД, СБУ и ВСУ.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время совместного брифинга.

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Малюк отметил, что Силы обороны активно работают над пополнением обменного фонда за счет пленения военнослужащих России на поле боя. Поскольку возвращение украинских защитников — это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским.



По словам главы СБУ, Украина расширила переговорную группу, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. В частности, в нее будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.



"Я уверен, что именно такой вариант позволит соединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой", — подчеркнул Малюк.



Он уточнил, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских граждан.

Скриншот сообщения СБУ

Скриншот сообщения СБУ