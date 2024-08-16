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Ситуация в Курской области и оборонные шаги по ключевым направлениям — вечернее обращение Зеленского

16 августа 2024 20:38
Галина Шподарева - редактор
В вечернем обращении 16 августа Президент Зеленский сообщил о ситуации в Курской области
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

Во время операции ВСУ в Курской области оккупанты несут потери: уничтожается логистика российской армии и расходуются резервы врага. Также ВСУ пополняют обменный фонд во время продвижения по территории России. 

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 16 августа.

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Как отметил Владимир Зеленский, сегодня было уже несколько докладов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского — о фронтовой ситуации и операции Украины в Курской области.

"Видим, что оккупант несет потери, и это полезно, очень полезно для нашей обороны: это касается уничтожения логистики российской армии и расхода их резервов. Мы должны максимально наносить поражение всем российским позициям и делаем это", — отметил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил каждого украинского воина за меткость, за силу и стойкость.

"Наше движение в Курской области. Убираем там российское военное присутствие и пополняем обменный фонд для нашего государства", — говорится в обращении президента.  

Также главком Сырский доложил по оборонным шагам Украины на Донбассе, а именно на Покровском и Торецком направлениях.

Ситуация в Курской области и оборонные шаги по ключевым направлениям — вечернее обращение Зеленского - фото 1
Публикация Владимира Зеленского. Фото: скриншот

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