В Курской области продолжаются бои в районе Малой Локни — Сырский надеется на значительное количество пленных

Александр Сырский во время Зеленского доклада. Фото: скриншот

В Курской области на территории России подразделения ВСУ продвигаются вперед и пополняют обменный фонд. Продолжаются бои в районе Малой Локни.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в докладе Президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу, 16 августа.

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Как сообщил главком Сырский, войска ВСУ продолжают наступательные действия и имеют продвижение по некоторым направлениям от 1 до 3 км в сторону противника.

Вдоль всей линии фронта продолжаются бои, в целом ситуация контролируется, все мероприятия выполняются согласно плану. Подразделения всем обеспечены, система логистики работает без сбоев, Эдуард Москалев приступит к выполнению своих обязанностей коменданта.

"Продолжается пополнение обменного фонда, ведутся бои в районе Малой Локни. Надеюсь, там будет взято много пленных", — отметил Сырский.

Ситуация на фронте в Украине существенных изменений не претерпела: продолжаются напряженные бои на Покровском и Торецком направлениях.