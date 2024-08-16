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Продвижение ВСУ в Курской области и пополнение обменного фонда — доклад Сырского Зеленскому

16 августа 2024 20:13
Галина Шподарева - редактор
В Курской области продолжаются бои в районе Малой Локни — Сырский надеется на значительное количество пленных
Александр Сырский во время Зеленского доклада. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

В Курской области на территории России подразделения ВСУ продвигаются вперед и пополняют обменный фонд. Продолжаются бои в районе Малой Локни.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в докладе Президенту Украины Владимиру Зеленскому в пятницу, 16 августа.

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Как сообщил главком Сырский, войска ВСУ продолжают наступательные действия и имеют продвижение по некоторым направлениям от 1 до 3 км в сторону противника.

Вдоль всей линии фронта продолжаются бои, в целом ситуация контролируется, все мероприятия выполняются согласно плану. Подразделения всем обеспечены, система логистики работает без сбоев, Эдуард Москалев приступит к выполнению своих обязанностей коменданта.

"Продолжается пополнение обменного фонда, ведутся бои в районе Малой Локни. Надеюсь, там будет взято много пленных", — отметил Сырский.

Ситуация на фронте в Украине существенных изменений не претерпела: продолжаются напряженные бои на Покровском и Торецком направлениях.

Продвижение ВСУ в Курской области и пополнение обменного фонда - доклад Сырского Зеленскому - фото 1
Карта Курской области. Фото: скриншот

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