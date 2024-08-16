Россияне в Курской области оставили для ВСУ отравленные продукты и воду , — СМИ

Украинские военные у российской границы. Фото: Reuters

Россияне в городе Суджа Курской области пытались отравить украинских военных и подбросили бойцам ВСУ отравленную ртутью воду и оставили в магазинах отравленные продукты. Украинские защитники считают, что упаковки с водой сбрасывали дронами.

Об этом пишет издание The Times.

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Украинские военные, принимавшие участие в наступательной операции в Курской области, рассказали, что во время продвижения по сельской местности наталкивались на свертки с водой, сброшенные с дронов.

"ВСУ иногда таким образом снабжают свои войска, но солдаты были настороже и не зря: вода оказалась отравлена ртутью. Отравленными оказались и продукты в магазинах Суджи", — говорится в публикации.

Наступательная операция на Курщине

Как пишет издание, участвовавшие в наступлении бойцы за месяц до начала операции прошли обучение городским боям в Великобритании. После пересечения российской границы они не встретили ни одного сопротивления — первые встретившиеся им российские военные оказались срочниками и сразу сдались в плен.

"Лишь на третий день, когда украинцы добрались до Суджи, они столкнулись с равноценным сопротивлением — российским спецназом, который, впрочем, был уничтожен", — пишет The Times.