ВСУ уничтожили стратегически важный мост в Курской области

Уничтоженный мост в Курской области. Фото: росСМИ

Россияне сообщают об уничтожении Вооруженными силами Украины стратегически важного моста через реку Сейм в Курской области. Накануне росСМИ публиковали видео поврежденного, но еще проездного сооружения. Сегодня уже появились кадры разбитой переправы.

Об этом сообщил российский пропагандист Роман Алехин в Telegram в пятницу, 16 августа.

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Сообщение Романа Алехина. Фото: скриншот

Уничтожение моста на Курщине

В поселке Глушково Курской области разрушен мост через реку Сейм. РосСМИ и пропагандисты заявляют, что сооружение уничтожили ВСУ.

"Также противник наносит удары по мосту в селе Зване Глушковского района и перешел к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм", — говорится в сообщении российского пропагандиста Романа Алехина.

Уничтожить переправу пытались не в первый раз. Накануне россияне также жаловались на удары по мосту и публиковали видео повреждений.