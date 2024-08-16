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Росіяни скаржаться на знищення ЗСУ стратегічно важливого мосту

16 серпня 2024 18:50
Галина Шподарева - редактор
ЗСУ знищили стратегічно важливий міст в Курській області
Знищений міст в Курській області. Фото: росЗМІ
Галина Шподарева - редактор

Росіяни повідомляють про знищення Збройними силами України стратегічно важливого мосту через річку Сейм в Курській області. Напередодні росЗМІ публікували відео пошкодженої, проте ще проїзної споруди. Сьогодні вже з'явилися кадри розбитої переправи. 

Про це повідомив російський пропагандист Роман Алехін у Telegram у п'ятницю, 16 серпня. 

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Допис Романа Алехіна. Фото: скриншот

Знищення мосту на Курщині

У селищі Глушкове Курської області зруйновано міст через річку Сейм. РосЗМІ та пропагандисти заявляють, що споруду знищили ЗСУ. 

"Також противник завдає ударів по мосту в селі Зване Глушківського району та перейшов до реалізації плану захоплення ділянки Глушківського району по річці Сейм", — йдеться в повідомленні російського пропагандиста Романа Алехіна.

Знищити переправу намагалися не вперше. Напередодні росіяни також скаржилися на удари по мосту та публікували відео пошкоджень. 

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війна міст військові дії війна в Україні Росія Курська область

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