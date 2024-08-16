Росіяни у Курській області залишили для ЗСУ отруєні продукти та воду , — ЗМІ

Росіяни у Суджі хотіли отруїти бійців ЗСУ, — The Times
Росіяни в місті Суджа Курської області намагалися отруїти українських військових та підкинули бійцям ЗСУ отруєну ртуттю воду та залишили отруєні продукти в магазинах. Українські захисники вважають, що пакунки з водою скидали дронами.
Про це пише видання The Times.
Отруйна вода для ЗСУ
Українські військові, які брали участь в наступальній операції в Курській області, розповіли, що під час просування сільською місцевістю натрапляли на пакунки з водою, скинуті з дронів.
"ЗСУ іноді таким чином забезпечують свої війська, але солдати були насторожі і недаремно: вода виявилася отруєна ртуттю. Отруєними виявилися і продукти в магазинах Суджі", — йдеться в публікації.
Наступальна операція на Курщині
Як пише видання, бійці, які брали участь у наступі, за місяць до початку операції пройшли навчання міськими боями у Великій Британії. Після перетину російського кордону вони не зустріли жодного опору — перші російські військові, які їм трапилися, виявилися строковиками й одразу здалися в полон.
"Лише на третій день, коли українці дісталися Суджі, вони стикнулися з рівноцінним опором — російським спецназом, який, утім, був знищений", — пише The Times.
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