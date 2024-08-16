У Курській області тривають бої в районі Малої Локні — Сирський сподівається на значну кількість полонених

Просування ЗСУ у Курській області та поповнення обмінного фонду — доповідь Сирського Зеленському
У Курській області на території Росії підрозділи ЗСУ просуваються вперед та продовжують поповнювати обмінний фонд. Тривають бої в районі Малої Локні.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у доповіді Президенту України Володимиру Зеленському у п'ятницю, 16 серпня.
Просування ЗСУ на Курщині
Як повідомив головком Сирський, війська ЗСУ продовжують наступальні дії та мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 км у бік противника.
Вздовж всій лінії фронту тривають бої, в цілому ситуація контрольована, всі заходи виконуються відповідно до плану. Підрозділи всім забезпечені, система логістики працює без збоїв, Едуард Москальов розпочне виконання своїх обов'язків коменданта.
"Триває поповнення обмінного фонду, точаться бої в районі Малої Локні. Сподіваюся, там буде взято багато полонених", — зазначив Сирський.
Ситуація на фронті в Україні суттєвих змін не зазнала: тривають напружені бої на Покровському та Торецькому напрямках.
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