У Курській області тривають бої в районі Малої Локні — Сирський сподівається на значну кількість полонених

Олександр Сирський під час доповіді Зеленському. Фото: скриншот

У Курській області на території Росії підрозділи ЗСУ просуваються вперед та продовжують поповнювати обмінний фонд. Тривають бої в районі Малої Локні.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у доповіді Президенту України Володимиру Зеленському у п'ятницю, 16 серпня.

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Як повідомив головком Сирський, війська ЗСУ продовжують наступальні дії та мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 км у бік противника.

Вздовж всій лінії фронту тривають бої, в цілому ситуація контрольована, всі заходи виконуються відповідно до плану. Підрозділи всім забезпечені, система логістики працює без збоїв, Едуард Москальов розпочне виконання своїх обов'язків коменданта.

"Триває поповнення обмінного фонду, точаться бої в районі Малої Локні. Сподіваюся, там буде взято багато полонених", — зазначив Сирський.

Ситуація на фронті в Україні суттєвих змін не зазнала: тривають напружені бої на Покровському та Торецькому напрямках.