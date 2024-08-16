У вечірньому зверненні 16 серпня Президент Зеленський повідомив про ситуацію в Курській області

Ситуація у Курській області та оборонні кроки на ключових напрямках — вечірнє звернення Зеленського
Під час операції ЗСУ в Курській області окупанти зазнають втрат: знищується логістика російської армії та витрачаються резерви ворога. Також ЗСУ поповнює обмінний фонд під час просування територією Росії.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю, 16 серпня.
Звернення Зеленського 16 серпня
Як зазначив Володимир Зеленський, сьогодні було вже кілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського — про фронтову ситуацію та про операцію України в Курській області.
"Бачимо, що окупант зазнає втрат, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони: це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це", — зазначив Зеленський.
Президент України подякував кожному українському воїну за влучність, за силу та стійкість.
"Наш рух у Курській області. Прибираємо там російську військову присутність та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави", — йдеться у зверненні президента.
Також головком Сирський доповів щодо оборонних кроків України на Донбасі, а саме на Покровському та Торецькому напрямках.
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