У вечірньому зверненні 16 серпня Президент Зеленський повідомив про ситуацію в Курській області

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Під час операції ЗСУ в Курській області окупанти зазнають втрат: знищується логістика російської армії та витрачаються резерви ворога. Також ЗСУ поповнює обмінний фонд під час просування територією Росії.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю, 16 серпня.

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Звернення Зеленського 16 серпня

Як зазначив Володимир Зеленський, сьогодні було вже кілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського — про фронтову ситуацію та про операцію України в Курській області.

"Бачимо, що окупант зазнає втрат, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони: це стосується знищення логістики російської армії і витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це", — зазначив Зеленський.

Президент України подякував кожному українському воїну за влучність, за силу та стійкість.

"Наш рух у Курській області. Прибираємо там російську військову присутність та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави", — йдеться у зверненні президента.

Також головком Сирський доповів щодо оборонних кроків України на Донбасі, а саме на Покровському та Торецькому напрямках.