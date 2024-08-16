Воздушные силы уничтожили стратегически важный мост в Курской области

Удар по мосту в Курской области. Фото: скриншот

В Воздушных силах Украины подтвердили уничтожение моста через реку Сейм в Курской области. Точным ударом из авиации полностью разрушена одна секция сооружения.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Facebook в пятницу, 16 августа.

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Как отметил Николай Олещук, авиация Воздушных сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении.

Украинские пилоты наносят точные удары по российским опорным пунктам, местам расположения техники, а также по логистическим центрам и путям поставки противника.

Каким именно вооружением был нанесен удар — в Воздушных силах не уточнили.

Сообщение Николая Олещука. Фото: скриншот

Ранее росСМИ опубликовали фото с места удара по мосту в Курской области и сообщали, что ВСУ наносят удары по еще одному сооружению в селе Званное Глушковского района и перешли к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм.