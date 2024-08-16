В Воздушных силах сообщили о потере Украиной истребителя МиГ-29
16 августа 2024 21:32
Украинский Миг-29 в небе. Фото: air.force.ua
Бывший пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил о потере Украиной истребителя МиГ-29. Подробности происшествия Игнат не сообщил.
Об этом Юрий Игнат написал в Facebook в пятницу, 16 августа.
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По словам экс-спикера Воздушных сил Юрия Игната, потеря истребителя обошлась без жертв и пострадавших.
Ранее оккупанты распространили в сети видео, на котором был виден удар по Су-24 ВВС Украины на авиабазе в Днепропетровской области.
"По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG) был нанесен ракетный удар российским расчетом ОТРК "Искандер-М", — говорилось в сообщении.
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