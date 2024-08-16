Український Міг-29 у небі. Фото: air.force.ua

Колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про втрату Україною винищувача МіГ-29. Подробиць події Ігнат не повідомив.

Про це Юрій Ігнат написав у Facebook у п'ятницю, 16 серпня.

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За його словами, ніхто не постраждав.

Раніше окупанти поширили в мережі відео, як стверджували вони, знищення Су-24 ВПС України на авіабазі Дніпропетровщини.

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