Скільки у Росії лишилося літаків Ту-22 — дані аналітиків

Ту-22 злітає на форсажі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У четвер, 15 серпня, Повітряно-космічні сили Росії втратили ще один стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-22. Тому станом на сьогодення кількість літаків такого типу у країні-агресорі значно зменшилася.

Про це повідомляє журнал Defence Express у п'ятницю, 16 серпня.

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За цей рік ЗСУ зуміли вразити наступну кілкьість бомбардувальників:

два виведено з ладу на аеродромі "Оленья" 25 липня 2024 року;

один збито 19 квітня 2024 року;

один знищено, два виведено з ладу на авіабазі "Солци" 19 серпня 2023 року;

три виведено з ладу на авіабазі "Дягілево" 5 грудня 2022 року.

Тобто за підсумками, Росія лишилася восьми машин подібного типу.

Аналітики зауважили, що у Росії зараз взагалі не виробляються літаки Ту-22, бо останній бомбардувальник випустили 1993 року. З резервів у Росії є шість планерів, які близько 30 років стояли просто неба. Окрім цього, росіяни можуть спробувати відновити або ті машини, які були на зберіганні, або попередні моделі.

Зауважимо, що головна проблема для росіян у тому, що на бомбардувальниках стоять двигуни НК-25, які виготовляли до 1996 року. Нові двигуни піти у серію не можуть через брак верстатів з ЧПК в результаті накладених санкцій.

Аналітики наголошують, що на середину 2023 року "на папері" у росіян залишилося лише 57 Ту-22, які використовують 200, 52 важкі та 40 змішаний авіаполки на авіабазах "Біла", "Шайківка" та "Оленья".