Сколько в России осталось самолетов Ту-22 - данные аналитиков

Ту-22 взлетает на форсаже. Иллюстративное фото: росСМИ

В четверг, 15 августа, Воздушно-космические силы России потеряли еще один стратегический бомбардировщик-ракетоноситель Ту-22. Поэтому по состоянию на сегодняшний день количество самолетов такого типа в стране-агрессоре значительно уменьшилось.

Об этом сообщает журнал Defence Express в пятницу, 16 августа.

Читайте также:

Сколько в России осталось Ту-22

За этот год ВСУ сумели поразить следующее количество бомбардировщиков:

два выведены из строя на аэродроме "Оленья" 25 июля 2024;

один сбит 19 апреля 2024;

один уничтожен, два выведены из строя на авиабазе "Солцы" 19 августа 2023;

три выведены из строя на авиабазе "Дягилево" 5 декабря 2022 года.

То есть по итогам Россия осталась без восьми машин подобного типа.

Аналитики заметили, что в России сейчас вообще не производятся самолеты Ту-22, потому что последний бомбардировщик был выпущен в 1993 году. Из резервов в России есть шесть планеров, которые около 30 лет стояли под открытым небом. Кроме этого, россияне могут попытаться восстановить либо машины, которые были на хранении, либо предыдущие модели.

Заметим, что главная проблема для россиян в том, что на бомбардировщиках стоят двигатели НК-25, производившиеся до 1996 года. Новые двигатели пойти в серию не могут из-за нехватки станков с ЧПУ в результате наложенных санкций.

Аналитики отмечают, что к середине 2023 года "на бумаге" у россиян осталось лишь 57 Ту-22, которые используют 200, 52 тяжелых и 40 смешаных авиаполка на авиабазах "Белая", "Шайковка" и "Оленья".