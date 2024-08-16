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В ДПСУ показали вражаючі кадри знищення ворожої піхоти та техніки окупантів

16 серпня 2024 21:06
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Бійці ДПСУ знищили окупантів та ворожу техніку на Бахмутському напрямку — відео
Ворожий склад БК під прицілом українського дрона. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку. Так, прикордонники знищили дві гармати МТ-12 "Рапіра" та два склади боєприпасів.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 16 серпня.

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Знищення окупантів та ворожої техніки

Протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку прикордонники здійснили більше ніж сто вогневих атак дронами, спрямованих проти позицій ворога.

Використовуючи різноманітні дронові системи, включаючи бомбери "Вампір", квадрокоптери DJI Mavic і FPV-дрони, бійці бригади "Помста" досягли значних успіхів. Вони ліквідували шість ворожих піхотинців, завдали поранень п’яти російським солдатам, знищили два польові склади з боєприпасами, мотоцикл і пошкодили дві артилерійські установки МТ-12 "Рапіра".

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