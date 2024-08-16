Бойцы ГПСУ уничтожили оккупантов и вражескую технику на Бахмутском направлении

Вражеский состав БК под прицелом украинского дрона. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику. Так, пограничники уничтожили две пушки МТ-12 "Рапира" и два склада боеприпасов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 16 августа.

Читайте также:

Уничтожение оккупантов и вражеской техники

В течение прошлой недели на Бахмутском направлении пограничники совершили более ста огневых атак дронами, направленными против позиций врага.

Используя различные дроновые системы, включая бомберы "Вампир", квадрокоптеры DJI Mavic и FPV-дроны, бойцы бригады "Помста" добились значительных успехов. Они ликвидировали шесть вражеских пехотинцев, нанесли ранения пяти российским солдатам, уничтожили два полевых склада с боеприпасами, мотоцикл и повредили две артиллерийские установки МТ-12 "Рапира".