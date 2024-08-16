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В ГПСУ показали впечатляющие кадры уничтожения вражеской пехоты и техники оккупантов

16 августа 2024 21:06
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Бойцы ГПСУ уничтожили оккупантов и вражескую технику на Бахмутском направлении
Вражеский состав БК под прицелом украинского дрона. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику. Так, пограничники уничтожили две пушки МТ-12 "Рапира" и два склада боеприпасов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 16 августа.

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В течение прошлой недели на Бахмутском направлении пограничники совершили более ста огневых атак дронами, направленными против позиций врага.

Используя различные дроновые системы, включая бомберы "Вампир", квадрокоптеры DJI Mavic и FPV-дроны, бойцы бригады "Помста" добились значительных успехов. Они ликвидировали шесть вражеских пехотинцев, нанесли ранения пяти российским солдатам, уничтожили два полевых склада с боеприпасами, мотоцикл и повредили две артиллерийские установки МТ-12 "Рапира".

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