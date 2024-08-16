Повітряні сили знищили стратегічно важливий міст в Курській області

У Повітряних силах показали момент знищення мосту в Курській області
У Повітряних силах України підтвердили знищення мосту через річку Сейм в Курській області. Влучним ударом з авіації повністю зруйновано одну секцію споруди.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Facebook у п'ятницю, 16 серпня.
Знищення мосту в Курській області
Як зазначив Микола Олещук, авіація Повітряних сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку.
Українські пілоти завдають точних ударів по російських опорних пунктах, місцях розташування техніки, а також по логістичних центрах та шляхах постачання противника.
Яким саме озброєнням було завдано удару — у Повітряних силах не уточнили.
Раніше росЗМІ опублікували фото з місця удару по мосту в Курській області та повідомляли, що ЗСУ завдають ударів по ще одній споруді в селі Зване Глушківського району та перейшли до реалізації плану захоплення ділянки Глушківського району по річці Сейм.
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