Коваленко предупредил о возможной ядерной провокации России

Андрей Коваленко. Фото: Instagram

Страна-агрессор Российская Федерация может готовить ядерную провокацию. Это связано с тем, что у врага не сработал план обвинить Украину в терроризме.

Об этом, 16 августа, сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram.

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Что говорят в ЦПД

"У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт", — написал руководитель ЦПД.

Такой была реакция Коваленко на сегодняшнее заявление так называемого "Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области".

В частности, в псевдообразовании сказали, что Киев якобы планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в провокации.

Провокации россиян

Напомним, что в воскресенье вечером, 11 августа, оккупанты устроили пожар в градирне Запорожской АЭС. По данным "Энергоатома", причиной стала небрежность российских войск или их умышленный поджог шин в градирне станции.

В свою очередь российская сторона заявляла о "вероятной атаке беспилотника" со стороны ВСУ.

Эксперты МАГАТЭ заявили, что видели темный дым после взрывов. Однако по состоянию на сегодняшний день специалисты до сих пор не смогли сделать окончательные выводы относительно причин возгорания на оккупированной ЗАЭС. Причиной является то, что враг не допускает их внутрь градирни.