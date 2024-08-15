Взрывы в Запорожской области сейчас 15 августа — атака баллистикой

Взрывы прогремели в Запорожской области — в ОВА ответили, что грозит жителям
15 августа 2024 23:16
обновлено: 23:43
Сильный взрыв ночью. Иллюстративное фото: RINA/Kurir
Взрывы в Запорожской области сейчас 15 августа раздались во время воздушной тревоги в регионе. Звуки были слышны около 23:10. Опасность объявлена из-за угрозы баллистики.
О взрывах сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
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По словам Федорова, в Запорожье раздался взрыв. Незадолго до этого глава местной областной администрации предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами.
Таким образом, воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения объявлена в следующих областях:
- Запорожский,
- Херсонской,
- Николаевской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской.
В Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях сохраняется угроза атаки ударных беспилотников.
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