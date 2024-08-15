Взрывы в Запорожской области сейчас 15 августа — атака баллистикой

Сильный взрыв ночью. Иллюстративное фото: RINA/Kurir

Взрывы в Запорожской области сейчас 15 августа раздались во время воздушной тревоги в регионе. Звуки были слышны около 23:10. Опасность объявлена из-за угрозы баллистики.

О взрывах сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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По словам Федорова, в Запорожье раздался взрыв. Незадолго до этого глава местной областной администрации предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Ивана Федорова

Таким образом, воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения объявлена в следующих областях:

Запорожский,

Херсонской,

Николаевской,

Кировоградской,

Днепропетровской.

В Донецкой, Харьковской, Полтавской и Сумской областях сохраняется угроза атаки ударных беспилотников.