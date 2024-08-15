Россию ждут тяжелые последствия переброски войск в Курскую область, — WSJ

Раненый в Курской области российский солдат. Фото: росСМИ

Россия начала выводить часть войск из Украины в попытке отразить наступление на Курскую область. Такой маневр может привести к ослаблению одного из направлений украинского фронта для потенциального нового удара ВСУ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в среду, 14 августа.

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Издание пишет, что, если Россия перебросит подкрепление с других участков фронта, Украина может снова перехватить инициативу, поскольку долгое время позиционно отражает атаки почти по всей линии фронта.

По словам спикера ВСУ Дмитрия Лихового, Россия начала перебрасывать некоторые подразделения из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей на другие направления, в частности в Курскую область. В то же время из Донецкой области вывод войск враг не проводит.

В США заявили, что тоже не видят никаких признаков того, что Россия выведет войска из Донецкой области на востоке Украины. В то же время аналитики приходят к общему мнению, что Украина может воспользоваться ослаблением юго-восточного участка фронта и атаковать российские позиции на этом направлении.

"Стратегия России состоит в том, чтобы максимально избегать отвода подразделений на донецком направлении. Они не желают этого делать, поскольку это поставило бы под угрозу все достижения их летней наступательной кампании", — сказал глава независимой исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.