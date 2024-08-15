Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Бои в Курской области — СМИ спрогнозировали последствия вывода российских войск из Украины arrow

Бои в Курской области — СМИ спрогнозировали последствия вывода российских войск из Украины

15 августа 2024 12:31
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Россию ждут тяжелые последствия переброски войск в Курскую область, — WSJ
Раненый в Курской области российский солдат. Фото: росСМИ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Россия начала выводить часть войск из Украины в попытке отразить наступление на Курскую область. Такой маневр может привести к ослаблению одного из направлений украинского фронта для потенциального нового удара ВСУ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в среду, 14 августа.

Читайте также:

Россия выводит войска из Украины

Издание пишет, что, если Россия перебросит подкрепление с других участков фронта, Украина может снова перехватить инициативу, поскольку долгое время позиционно отражает атаки почти по всей линии фронта.

По словам спикера ВСУ Дмитрия Лихового, Россия начала перебрасывать некоторые подразделения из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей на другие направления, в частности в Курскую область. В то же время из Донецкой области вывод войск враг не проводит.

В США заявили, что тоже не видят никаких признаков того, что Россия выведет войска из Донецкой области на востоке Украины. В то же время аналитики приходят к общему мнению, что Украина может воспользоваться ослаблением юго-восточного участка фронта и атаковать российские позиции на этом направлении.

"Стратегия России состоит в том, чтобы максимально избегать отвода подразделений на донецком направлении. Они не желают этого делать, поскольку это поставило бы под угрозу все достижения их летней наступательной кампании", — сказал глава независимой исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Также важные новости дня по теме:

российские войска ВСУ Украина Донецкая область Запорожская область Херсонская область война в Украине Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

13:57 В Сумах слышен громкий взрыв — сообщают о ракетном ударе

13:55 Харрис опередила Трампа в пяти важных штатах — что показывают опросы

13:54 Гранты на высшее образование до 37,5 тыс. грн — какие баллы НМТ/ВНО нужны, чтобы получить деньги

13:52 Клочки земли за безумные деньги и элитные авто — журналисты изучили декларации чиновницы с Киевщины

13:51 Планировали продать гуманитарные авто — на Одесчине разоблачили мошенническую схему

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

13:31 Как сегодня повлияют вспышки на Солнце на самочувствие — прогноз магнитных бурь

13:23 Здесь вам не кладбище, — в школе Одессы отказали ставить мемориальную доску в честь павшего Героя

13:21 Взрыв на Днепропетровской области — в ОВА рассказали первые подробности инцидента

13:18 Могут быть последствия — что делать, когда получил штраф от ТЦК и не оплатил его

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Срочная новость

13:57 В Сумах слышен громкий взрыв — сообщают о ракетном ударе

13:55 Харрис опередила Трампа в пяти важных штатах — что показывают опросы

13:54 Гранты на высшее образование до 37,5 тыс. грн — какие баллы НМТ/ВНО нужны, чтобы получить деньги

13:52 Клочки земли за безумные деньги и элитные авто — журналисты изучили декларации чиновницы с Киевщины

13:51 Планировали продать гуманитарные авто — на Одесчине разоблачили мошенническую схему

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

13:31 Как сегодня повлияют вспышки на Солнце на самочувствие — прогноз магнитных бурь

13:23 Здесь вам не кладбище, — в школе Одессы отказали ставить мемориальную доску в честь павшего Героя

13:21 Взрыв на Днепропетровской области — в ОВА рассказали первые подробности инцидента

13:18 Могут быть последствия — что делать, когда получил штраф от ТЦК и не оплатил его

13:07 Бои в Курской области — Подоляк назвал главные цели операции ВСУ в России

18:43 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения