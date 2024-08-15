Курська область — у перший день наступу ЗСУ були на околицях Суджі

ЗСУ біля російського кордону в Сумській області. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Українські військові перетнули російський кордон Курській області 6 серпня. За їхніми словами, опір був "невеликим" і вже у перший день вони були на західній околиці міста Суджа.

Про це розповів один із військових, який бере участь у боях в Курській області, в інтерв'ю BBC.

Читайте також:

Як ЗСУ заходили в Курську область

У матеріалі зазначається, що військовий співрозмовник називається Томашем. Він розповів, що для планування операції і прокладання шляху через кордон, його підрозділ безпілотників витратив два дні.

Також ЗСУ заздалегідь придушили ворожі засоби зв'язку та спостереження, щоб звільнити собі шлях.

Напередодні він отримав наказ прибути у зазначене місце в Сумській області, але ще не знав, яким буде завдання і що потрібно робити.

"Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі в кількох напрямках. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа", — розповів військовий.

Також він звернув увагу на місцевих росіян. За словами Томаша, росіяни, з якими стикаються українські військові, зовсім не чинять опору.

"Ми їх не чіпаємо, але вони або ставляться до нас різко, негативно, або взагалі не ставляться. Також нас обманюють щодо позицій російських військ", — додав він.