Курская область — в первый день наступления ВСУ были в окрестностях Суджи

Элемент неожиданности сработал — военный рассказал о начале наступления на Курскую область
Украинские военные пересекли российскую границу Курской области 6 августа. По их словам, сопротивление было "небольшим" и уже в первый день они находились на западной окраине города Суджа.
Об этом рассказал один из военных, участвующий в боях в Курской области, в интервью BBC.
Как ВСУ заходили в Курскую область
В материале говорится, что военный собеседник называется Томашем. Он рассказал, что для планирования операции и прокладывания пути через границу, его подразделение беспилотников потратило два дня.
Также ВСУ заранее подавили вражеские средства связи и наблюдения, чтобы освободить себе путь.
Накануне он получил приказ прибыть в указанное место в Сумской области, но еще не знал, какая будет задача и что нужно делать.
"Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью по нескольким направлениям. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа", — рассказал военный.
Также он обратил внимание на местных россиян. По словам Томаша, россияне, с которыми сталкиваются украинские военные, совсем не сопротивляются.
"Мы их не трогаем, но они либо относятся к нам резко, отрицательно, либо вообще не относятся. Также нас обманывают относительно позиций российских войск", — добавил он.
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