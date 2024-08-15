На Росію чекають важкі наслідки перекидання військ до Курської області, — WSJ

Поранений у Курській області російський солдат. Фото: росЗМІ

Росія почала виводити частину військ з України у спробі відбити наступ на Курську область. Такий маневр може призвести до послаблення одного з напрямків українського фронту для потенційного нового удару ЗСУ.

Про це інформує The Wall Street Journal у середу, 14 серпня.

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Видання пише, що якщо Росія перекине підкріплення з інших ділянок фронту, Україна може знову перехопити ініціативу, оскільки тривалий час позиційно відбиває атаки майже на всій лінії фронту.

За словами речника ЗСУ Дмитра Лихового, Росія почала перекидати деякі підрозділи з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей до інших напрямків, зокрема, до Курської області. Водночас з Донецької області вивід військ ворог не проводить.

У США заявили, що теж не бачать жодних ознак того, що Росія виводить війська з Донецької області на сході України. Водночас аналітики доходять спільної думки, що Україна може скористатись послабленням південно-східної ділянки фронту, і атакувати російські позиції на цьому напрямку.

"Стратегія Росії полягає в тому, щоб максимально уникати відведення підрозділів на донецькому напрямку. Вони не бажають цього робити, оскільки це поставило б під загрозу всі здобутки їхньої літньої наступальної кампанії", — сказав голова незалежної дослідницької групи Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.