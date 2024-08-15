Росіяни почали використовувати на полі бою нову тактику

Російський солдат на тренуванні. Фото: Reuters

На фронті окупанти не припиняють спроб атакувати позиції ЗСУ та прорвати оборону українських військових. Для цього росіяни почали застосовувати нову тактику — зменшили склад малих тактичних груп.

Про це повідомив офіцер секції планування бригади "Рубіж" Національної гвардії України Дмитро Кожубенко в ефірі "Ми — Україна" у четвер, 15 серпня.

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Зміна стратегії окупантів

За словами Дмитра Кожубенка, нова стратегія окупантів полягає у використанні тактичних груп зменшеного складу для проникнення між бойовими порядками Сил оборони України.

Як повідомив військовий, раніше ворог застосовував малі тактичні групи чисельністю 8-10 осіб. Тепер їх склад зменшено — росіяни сподіваються, що це допоможе їм обходити спостережні пости та уникати виявлення засобами аеророзвідки.

Проте така тактика поки що не приносить бажаних результатів: спостережні пости українських захисників виявляють ворога ще на підступах до позицій.

"Групи вже не настільки великі, коли вони були малими тактичними — це від 8 до 10 осіб. Зараз групи ще меншими стали, адже вони вважають, що так можуть обійти спостережні пости й уникнути виявлення аеророзвідників. Але, на щастя, спостережні пости роблять свою роботу на рівні і противника бачать ще на підходах", — зазначив майор НГУ.