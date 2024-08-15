Росіяни почали використовувати на полі бою нову тактику

Військовий розкрив, яку нову тактику вигадали окупанти, щоб прорвати українську оборону
На фронті окупанти не припиняють спроб атакувати позиції ЗСУ та прорвати оборону українських військових. Для цього росіяни почали застосовувати нову тактику — зменшили склад малих тактичних груп.
Про це повідомив офіцер секції планування бригади "Рубіж" Національної гвардії України Дмитро Кожубенко в ефірі "Ми — Україна" у четвер, 15 серпня.
Зміна стратегії окупантів
За словами Дмитра Кожубенка, нова стратегія окупантів полягає у використанні тактичних груп зменшеного складу для проникнення між бойовими порядками Сил оборони України.
Як повідомив військовий, раніше ворог застосовував малі тактичні групи чисельністю 8-10 осіб. Тепер їх склад зменшено — росіяни сподіваються, що це допоможе їм обходити спостережні пости та уникати виявлення засобами аеророзвідки.
Проте така тактика поки що не приносить бажаних результатів: спостережні пости українських захисників виявляють ворога ще на підступах до позицій.
"Групи вже не настільки великі, коли вони були малими тактичними — це від 8 до 10 осіб. Зараз групи ще меншими стали, адже вони вважають, що так можуть обійти спостережні пости й уникнути виявлення аеророзвідників. Але, на щастя, спостережні пости роблять свою роботу на рівні і противника бачать ще на підходах", — зазначив майор НГУ.
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